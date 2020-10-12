Россия — Турция: результат матча 11.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 3-го тура Лиги наций сборная России сыграла вничью с национальной командой Турции. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» и завершилась со счётом 1:1.



Полузащитник сборной России Антон Миранчук открыл счёт на 28-й минуте. Хавбек нанёс точный удар по воротам Мерта Гюнока после передачи Романа Зобнина.



На 62-й минуте турки сравняли счёт. Хакан Чалханоглу со стандартного положения вырезал передачу в лицевую, Мерих Демирал в касание скинул во вратарскую, где Антон Шунин не сумел сыграть на перехвате, позволив Кенану Караману закатить мяч в ворота. Турки забили первый гол в этом розыгрыше Лиги наций.

Эксперты считали сборную России фаворитом: ставки на победу команды Станислава Черчесова принимались за 2.20. Успех Турции шёл за 3.81, ничья — за 3.25. С 1000 рублей можно было выиграть 3250 рублей.

На тотал меньше 2.5 мяча давали 1.58, а на обе забьют — 2.16. Гол Антона Миранчука шёл за 4.50.