СКА — «Динамо»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Динамо».



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 3.00.



«Очень интересное «дерби двух столиц». Мы любим такие захватывающие матчи, знатная рубка нас ждет. Обе команды достаточно хорошо расположились в турнирной таблице Запада, друг от друга не так сильно отстают по очкам, плюс у москвичей игра в запасе. Вообще, на такие матчи прогнозы давать трудно.



Если динамовцы упрутся, то в одну шайбу вполне способны одержать победу. Бело-голубые сейчас злые, а у армейцев очень часто удаляется молодежь. Москвичи могут их на этом подловить, так как большинство они реализовывают замечательно. Как говорится, попрет игра у подопечных Владимира Крикунова. Им надо вылезти из небольшой ямы, раскочегариться, поднабрать зачетных баллов. Просто и так уже два матча проиграли — «Локомотиву» и ЦСКА.



В этом противостоянии москвичи покажут свой характер, будут обязательно сражаться, из кожи вон лезть. В ворота, скорее всего, поставят Ивана Бочарова. У Питера молодая и активная команда, с амбициями, они тоже покажут все, на что способны, но «Динамо» умеет держать удар и за себя постоять. Поэтому все это в совокупности должно привести их к итоговому успеху в этой игре», — сказал Кожевников.

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