Кубок России по фигурному катанию 2020 в Москве: на каком канале смотреть, какой прогноз
С 10 по 13 октября в Москве проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира. В прямом эфире соревнования покажет сайт Первого канала.
Кубок России по фигурному катанию. 2-й этап. Москва
12 октября, понедельник
13:45. Юноши, короткая программа.
16:20. Девушки, короткая программа.
18:15. Танцы на льду, юниоры. Ритм-танец.
13 октября, вторник
13:00. Юноши. Произвольная программа.
16:00. Девушки. Произвольная программа.
19:00. Танцы на льду, юниоры. Произвольный танец.
- 12 октября 2020
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:31
-
07:28
-
07:00
- 11 октября 2020
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:25
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:00
Партнерский контент