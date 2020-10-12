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Кубок России по фигурному катанию—2020 в Москве: расписание, где смотреть онлайн, прогнозы

Кубок России по фигурному катанию—2020 в Москве: расписание, где смотреть онлайн, прогнозы
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С 10 по 13 октября в Москве проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира. В прямом эфире соревнования покажет сайт Первого канала.

Кубок России по фигурному катанию. 2-й этап. Москва

12 октября, понедельник

13:45. Юноши, короткая программа.
16:20. Девушки, короткая программа.
18:15. Танцы на льду, юниоры. Ритм-танец.

13 октября, вторник

13:00. Юноши. Произвольная программа.
16:00. Девушки. Произвольная программа.
19:00. Танцы на льду, юниоры. Произвольный танец.

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