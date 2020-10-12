«Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» Мг — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 2.04.



«Магнитогорцы, конечно, в последнее время красавцы. Лезут на своём Востоке по турнирной таблице, как мартышка по баобабу – неудобно, схватится не за что, но ведь лезут. И вот уже дотянулись до «Салавата», и вот уже превзошли его по потерянным очкам – а это уже, извините, верхняя четвёрка Восточной конференции.



Но тут в Магнитогорск является практически непреодолимое препятствие в виде ЦСКА. В принципе уральцы его знают, в принципе умеют преодолевать и даже не так давно в финале Кубка Гагарина преодолели, в принципе статистика «междусобойчиков» до сих пор остаётся в пользу «Магнитки», но… Но, но, но…



ЦСКА сейчас, как говорится, прёт буром. Победная серия москвичей составляет уже шесть матчей – с того самого домашнего поражения, которое «армейцы» потерпели 19 сентября от этой самой «Магнитки». Изменился с тех пор ЦСКА? Да, эти дьяволы заметно прибавили. Изменилась ли с тех пор «Магнитка»? Тоже да и тоже прибавила, но далеко не настолько, насколько «армейцы».



В текущем сезоне ЦСКА проиграл лишь дважды – в матче открытия «Ак Барсу» и, как было сказано выше, «Магнитке». Стало быть, все поражения «армейцы» помнят, и помнят хорошо. И в Магнитогорск приезжают мстить, а в данном конкретном случае ещё и сравнивать статистику личных встреч. Где «Магнитка», несмотря на семь поражений в 10 последних матчах регулярных чемпионатов, продолжает опережать ЦСКА на одну победу.



Я не то чтобы думаю или предполагаю. Я уверен, что ЦСКА статистику сравняет. Причём сделает это в основное время и с запасом в пару шайб», — сказал Лебедев.

«Металлург» — ЦСКА. Прогноз: Никитин, Окулов и Шалунов отомстят Воробьёву за 2:4 в Москве У ЦСКА семь побед подряд. Предыдущее поражение нанесли именно магнитогорцы