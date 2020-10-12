Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Йокерит» — «Локомотив»: ставка Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

«Йокерит» — «Локомотив»: ставка Фёдора Канарейкина на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» — «Локомотив».

Ставка: победа «Йокерита» за 1.78.

«Йокерит» стабильно набирает очки, очень уверенно себя чувствует, команда сбалансированная, выделяется на фоне многих других. В её составе на сегодняшний день выступает один из лучших защитников в Континентальной хоккейной лиге Лехтонен. Он своей сверхуверенной игрой, особенно в работе в большинстве, придаёт команде ещё дополнительный стимул.

Что касается «Локомотива», то команда, в общем-то, сейчас уже в комплекте, все выздоровели. По последним играм видим, что состав стабилизируется, молодёжь рвётся в бой. Хорош Коршков, показывающий моментами весьма зрелый хоккей.

Всё же отдам предпочтение «Йокериту». Финны продлят свою победную серию, которая на данный момент насчитывает уже четыре матча. Ставлю на победу финнов в основное время», — сказал Канарейкин.

«Йокерит» — «Локомотив». Прогноз: месть за 1:14 в Кубке Гагарина—2020 снова откладывается
У финнов четыре победы кряду в основное время, а ярославцы играют в очень плотном графике.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020