«Йокерит» — «Локомотив»: ставка Фёдора Канарейкина на матч КХЛ

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Йокерит» — «Локомотив».



Ставка: победа «Йокерита» за 1.78.



«Йокерит» стабильно набирает очки, очень уверенно себя чувствует, команда сбалансированная, выделяется на фоне многих других. В её составе на сегодняшний день выступает один из лучших защитников в Континентальной хоккейной лиге Лехтонен. Он своей сверхуверенной игрой, особенно в работе в большинстве, придаёт команде ещё дополнительный стимул.



Что касается «Локомотива», то команда, в общем-то, сейчас уже в комплекте, все выздоровели. По последним играм видим, что состав стабилизируется, молодёжь рвётся в бой. Хорош Коршков, показывающий моментами весьма зрелый хоккей.



Всё же отдам предпочтение «Йокериту». Финны продлят свою победную серию, которая на данный момент насчитывает уже четыре матча. Ставлю на победу финнов в основное время», — сказал Канарейкин.

«Йокерит» — «Локомотив». Прогноз: месть за 1:14 в Кубке Гагарина—2020 снова откладывается У финнов четыре победы кряду в основное время, а ярославцы играют в очень плотном графике.