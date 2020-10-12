Егор Герасимов — Евгений Донской: прогноз Сергея Фомина на матч в Санкт-Петербурге

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Санкт-Петербурге Егор Герасимов — Евгений Донской.



Ставка: ТБ 21 гейма за 1.70.



«Ещё с концовки прошлого года Герасимов здорово прибавил в общем уровне игры. Как будто Егор вышел на новую ступень развития. Да и начало этого сезона провёл ударно. Чего только стоит выход в первый финал на уровне ATP.



После возобновления сезона результаты ухудшились, но катастрофически не везло с соперниками. Во всех проигранных матчах Егор был аутсайдером. Поэтому ничего удивительно в его поражениях нет.



Донской попытался поймать удачу на своём нелюбимом грунтовом покрытии, но не получилось. Хоть и не без борьбы, но свои матчи Евгений проиграл. Сейчас он активно тренируется в зале и уже успел сыграть парный матч, где Донской вместе с Сафиулиным переиграли пару Герасимов/Кукушкин.



Теннисисты встречались между собой четыре раза, и в трёх матчах была борьба. Учитывая нестабильную игру обоих теннисистов, вполне вероятно ожидать тяжёлого матча с обоюдными шансами на итоговый успех», — сказал Фомин.