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Егор Герасимов — Евгений Донской: прогноз Сергея Фомина на матч в Санкт-Петербурге

Егор Герасимов — Евгений Донской: прогноз Сергея Фомина на матч в Санкт-Петербурге
Ставки / Прогнозы 0

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч турнира в Санкт-Петербурге Егор Герасимов — Евгений Донской.

Ставка: ТБ 21 гейма за 1.70.

«Ещё с концовки прошлого года Герасимов здорово прибавил в общем уровне игры. Как будто Егор вышел на новую ступень развития. Да и начало этого сезона провёл ударно. Чего только стоит выход в первый финал на уровне ATP.

После возобновления сезона результаты ухудшились, но катастрофически не везло с соперниками. Во всех проигранных матчах Егор был аутсайдером. Поэтому ничего удивительно в его поражениях нет.

Донской попытался поймать удачу на своём нелюбимом грунтовом покрытии, но не получилось. Хоть и не без борьбы, но свои матчи Евгений проиграл. Сейчас он активно тренируется в зале и уже успел сыграть парный матч, где Донской вместе с Сафиулиным переиграли пару Герасимов/Кукушкин.

Теннисисты встречались между собой четыре раза, и в трёх матчах была борьба. Учитывая нестабильную игру обоих теннисистов, вполне вероятно ожидать тяжёлого матча с обоюдными шансами на итоговый успех», — сказал Фомин.

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