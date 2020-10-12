«Металлург» — ЦСКА: прогноз Владимира Плющева на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — ЦСКА.



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.41.



«Обе команды начали сезон по-разному. ЦСКА стабильно набирал свои очки, а вот «Магнитку» лихорадило. Да, она выдала победную серию дома, потом, правда, случился провал в матче с «Авангардом» (0:4). С таким счётом да ещё и дома – это звоночек, что не всё в порядке в уральском «механизме».



На сегодняшний день легионеры «Магнитки» наконец-то разыгрались, на лидирующие позиции вышли новички Плотников, Прохоркин и Карпов. В каждой игре они отмечаются заброшенными шайбами и голевыми передачами. Для Прохоркина матч с ЦСКА будет весьма принципиальным, и он, как и его партнёры, постарается сделать всё, чтобы его нынешний клуб победил. У «Магнитки» хорошие шансы взять очки.



ЦСКА — команда, которая никогда не ставит перед собой промежуточные задачи. Она хорошо укомплектована, выступает стабильно. «Армейцы» будут стараться сделать всё необходимое, чтобы испортить настроение магнитогорцам. Тем не менее всё же думаю, что Магнитогорск в этой игре будет сильнее», — сказал Плющев.

«Металлург» — ЦСКА. Прогноз: Никитин, Окулов и Шалунов отомстят Воробьёву за 2:4 в Москве У ЦСКА семь побед подряд. Предыдущее поражение нанесли именно магнитогорцы