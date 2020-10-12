«Торпедо» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» — «Сибирь».



Ставка: победа «Сибири» за 2.57.



«Нижегородцам всем миром помогают сохранить место в зоне плей-офф. «Северсталь» пластается в столице братского Казахстана, ложится на амбразуру, но не отдаёт «Барысу» ни одного очка. «Авангард» в Балашихе наотмашь бьёт «Сибирь», не позволяя ей оторваться в турнирной таблице от волжан. В общем, все играют на «Торпедо», но теперь помочь нижегородцам никто не в силах, и в домашнем матче с «Сибирью» всё придётся решать самим. А с этим есть некоторые проблемы.



Проблема № 1. Постскудровское «Торпедо» играет с новосибирцами гораздо хуже, чем при Скудре. Я уж не знаю, знал ли латышский наставник какие-то страшные тайны новосибирцев, но при нём «автозаводцы» раз за разом справлялись с сибиряками что на своём льду, что на выезде. Как Скудры в Нижнем Новгороде не стало, на одну победу «Торпедо» в «междусобойчиках» стало приходиться три победы «Сибири».



Проблема № 2. «Торпедо» в принципе не умеет играть решающие матчи из серии «быть или не быть». Не умеет и не любит. Это было и до Скудры, и с ним, это осталось и после него. Каждый сезон это стоит нижегородцам 10-12 очков минимум и означает ЦСКА или СКА на первом этапе плей-офф вместо, скажем, «Локомотива» или «Динамо». Впрочем, имя соперника особой роли не играет, поскольку в плей-офф все матчи играются по принципу «быть или не быть» — далее смотри пункт второй.



Всё это вместе уже привело к одному поражению от «Сибири», а теперь ведёт ко второму, пусть и играется матч в Нижнем Новгороде и отдыхали волжане после возвращения с Дальнего Востока аж на четверо суток больше сибиряков. Думается, что в матче равных соперников, то есть в матче серии «быть или не быть» гости сумеют дожать хозяев в основное время. Пусть и с минимальным счётом», — сказал Лебедев.

«Торпедо» — «Сибирь». Прогноз: Жафяров и Мельничук отправят новосибирцев на 8-е место Нижегородцы отдыхали 5,5 суток, а новосибирцы проведут четвёртый матч за семь дней