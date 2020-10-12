СКА — «Динамо» М: прогноз Фёдора Канарейкина на матч КХЛ 12 октября

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» М.
Ставка: победа «Динамо» в матче за 2.20.
«В СКА потихоньку начинают возвращаться игроки. Проблем со здоровьем уже практически ни у кого нет. Но сейчас появилась другая проблема — что делать и как быть с теми людьми, которые, в общем-то, получили шанс проявить себя и неплохо себя показали. Кого выставить на игру, когда ещё не восстановился главный тренер – большой вопрос.
«Динамо» в данный момент без своего лидера – Шипачёва, хотя весьма вероятно, что в предстоящем матче он уже появится в составе. Динамовцы стараются в каждой игре, но результат далеко не всегда положительный. В одном из предыдущих прогнозов я уже отмечал, что есть люди, которые должны срочно прибавить, и вроде бы Кагарлицкий в последней игре набрал пару очков, это, бесспорно, позитивный момент. Надо, чтобы игроки выходили на лидирующие позиции, ведь приобретались они именно для этого.
Игра будет упорная. Больше шансов на победу у бело-голубых. Не верю, что «Динамо» проиграет третий раз подряд. Победа «Динамо» в матче за 2.20», — сказал Канарейкин.
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