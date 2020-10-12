«Спартак» — «Куньлунь»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Куньлунь».
Ставка: победа «Спартака» с форой (-2) за 1.65.
«Спартак» начал сезон намного слабее своих возможностей, отсюда и занимаемое ныне девятое место в таблице Западной конференции и лишь восемнадцатое в общем реестре среди всех клубов КХЛ. Хуже показатели на Западе только у хоккеистов из Сочи и Риги.
Многие игроки, в том числе и новички, не оправдывают надежды тренерского штаба во главе с Олегом Знарком. В нескольких последних играх команда практически не проявляла характер, выходила аморфная на игры, и в целом, в поражениях ничего удивительного нет.
В команде большие психологические проблемы, которые связаны, по-видимому, и с руководством клуба в целом. Тренерский штаб пытается каким-то образом исправить ситуацию, вводя молодых игроков, но они не всегда соответствуют уровню КХЛ.
«Куньлунь» – аутсайдер, который кроме как участие в КХЛ больше никаких задач перед собой не ставит. Выделить кого-то из игроков очень сложно. Понять, что они хотят сделать и как — тоже сложно. В команде нет ни порядка, ни класса.
Конечно, хотелось бы, чтобы «Спартак» себя реабилитировал хотя бы с этим соперником. Китайцы красно-белым «по зубам». «Спартак» победит с разницей, как минимум, в две шайбы», — сказал Плющев.
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