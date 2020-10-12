«Витязь» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — «Амур».



Ставка: победа «Витязя» за 1.85.



«Соперники идут встречными курсами. «Витязь» потихоньку-полегоньку, но вываливается из зоны плей-офф Западной конференции. Вроде бы запас еще есть, да и обстановка на Западе из-за меньшего количества команд полегче, но ведь проваливается «Витязь» в турнирной таблице. И уже сидит, по сути, на приставном стульчике, то есть на восьмом месте.



«Амур» у себя, на Востоке, на зону плей-офф может только облизываться и пускать слюни. Но две домашние победы, одержанные над «Торпедо» и «Северсталью», пододвинули его к зоне плей-офф вплотную. Честно говоря, не верится, что он сумеет туда прорваться сквозь «Сибирь» и «Барыс» поперед «Нефтехимика» и «Трактора». Но пока перспективы есть, они хоккеистов, естественно, подстегивают — и иначе не может быть.



И матч у нас получается достаточно интересным. Потому что «Витязю» поражение грозит вылетом из зоны плей-офф (там, конечно, еще должна совпасть куча условий, но все равно). А «Амуру», опять-таки при правильной установке звезд на небосклоне, можно за зону плей-офф зацепиться. Правда, даже в самом лучшем случае хабаровчане будут висеть на подоконнике зоны плей-офф, держась судорожно сведенными пальцами. Но это всяко лучше, чем вообще туда не попадать и находиться от этой самой зоны далеко-далеко, где еще совсем недавно «Амур» и находился.



То есть всем есть что терять и есть что можно приобрести. И кто при таких раскладах становится фаворитом, учитывая, что в общем и целом дальневосточники играют с «Витязем» достаточно успешно и на сегодняшний момент имеют положительный баланс побед и поражений. Причем солидно положительный, почти в два раза.



Лично мне кажется, что баланс этот «Амуру» не поможет. «Витязь» в нынешнем сезоне весьма предсказуемая команда. «Витязи» выигрывают у тех, у кого должны, проигрывают тем, кому должны, и изредка цепляют очки у тех, у кого не должны. У «Амура» они выигрывать не просто должны, а обязаны. Поэтому хабаровский максимум в этом «междусобойчике» — одно очко за ничью в основное время, да и его, скорее всего, не будет. «Витязь» победит скромно, всего-то в одну-две шайбы, зато в основное время», — сказал Лебедев.