СКА — «Динамо» М: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Динамо» за 3.17.



«Я не знаю, кто и чем переболел в СКА, но я все меньше понимаю, зачем питерцам Валерий Брагин. Изначально было понятно, что ему будет отведено почетное место в пантеоне несбывшихся надежд – сразу возле холмиков Воробьева и Кудашова. Потому что за всю свою карьеру Брагин ни разу не был уличен в мощном тренерском забеге на длинную дистанцию. Вот собрать команду на краткосрочный турнир, выстрелить на нем и разбежаться – это да, это его. А долго бежать впереди всех с красным знаменем, выиграть «регулярку», а потом плей-офф – это, извините, совсем другая работа, хоть и называются эти работы одинаково. А уж то, что творится с тренерским штабом СКА здесь и сейчас, вообще не подлежит комментариям – ни цензурным, ни остальным.



К СКА приезжает полный антипод. Где с приходом Владимира Крикунова единоначалие возведено в ранг даже не закона, а религии. Где все ходят в ногу в колонну по три и колеблются только вместе с линией партии. И, кстати, порядок этот уже не первый сезон позволяет динамовцам добирать очки там, где они зависают «50 на 50». То есть налицо столкновение класса и порядка. А кто в этом случае выигрывает?



Я даже не беру в расчет статистику личных встреч, где налицо преимущество питерских, особенно на своем льду. «Динамо» вообще в последний раз побеждало в Северной столице аж в январе 2018 года и уступило СКА восемь последних «междусобойчиков». То есть, с одной стороны, можно посчитать, что бело-голубые давно стали для СКА «своим клиентом» и добровольным подносчиком очков. Но, учитывая нынешнюю ситуацию в СКА, мне кажется, что сейчас наступает тот самый случай, когда надо ставить на слом системы.



То есть вангую победу «Динамо», неимоверно тяжелую, вымученную и выстраданную, с минимальным преимуществом, зато в основное время», — сказал Лебедев.

СКА — «Динамо». Прогноз: Вей и Ткачёв пробьют Бочарова, Шипачёв с Яшкиным найдут ответ На стороне петербуржцев свой лёд и лишние сутки на восстановление.