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Латвия U21 — Россия U21: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

Латвия U21 — Россия U21: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
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13 октября состоится матч квалификации молодёжного чемпионата Европы 2021 года Латвия — Россия. Начало — в 17:00 мск.

В случае победы сборная России гарантирует себе первое место в отборочной группе и напрямую попадёт в финальную часть Евро-2021. В прямом эфире встречу покажут «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22 (81%). Успех латышей оценён букмекерами коэффициентом 13.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.90.

Букмекеры считают, что матч Латвия U21 — Россия U21 получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Поставить на обе забьют можно за 2.55. Гол в первые 15 минут оценён в 3.00.

Латвия U21 — Россия U21. Прогноз: Чалов, Шапи и Лесовой выведут молодёжку на Евро-2021!
Сборной России для попадания на Евро-2021 достаточно победить аутсайдера группы.
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