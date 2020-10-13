Латвия U21 — Россия U21: прямая трансляция, какой канал, прогнозы и ставки

13 октября состоится матч квалификации молодёжного чемпионата Европы 2021 года Латвия — Россия. Начало — в 17:00 мск.
В случае победы сборная России гарантирует себе первое место в отборочной группе и напрямую попадёт в финальную часть Евро-2021. В прямом эфире встречу покажут «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры считают фаворитом гостей: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22 (81%). Успех Латвии оценён букмекерами коэффициентом 13.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.90.
Букмекеры считают, что матч Латвия U21 — Россия U21 получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Поставить на обе забьют можно за 2.55. Гол в первые 15 минут оценён в 3.00.
- 13 октября 2020
-
14:00
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:07
-
07:00
- 12 октября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:37
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00