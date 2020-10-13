«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Казани

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Трактор».
Ставка: «Трактор» откроет счёт за 2.27.
«Дмитрий Квартальнов приучил к тому, что его команды выкладываются в каждой встрече регулярного чемпионата и быстро исправляют ошибки. А тут не выходит. Целый ряд хоккеистов находится вне заявки из-за коронавируса (Доус, Зарипов, Викстранд, Рейдеборн, Петров), вдобавок в Нижнекамске повреждение получил Тимур Билялов. Тренер Сергей Душкин не смог ответить конкретно на вопрос о состоянии вратаря, заметив только, что «доктора разбираются».
18-летний Артур Ахтямов дебютировал великолепно: 21 сейв помог добраться до овертайма, где Павел Порядин всё же принёс «волкам» победу. И всё же потеря сразу двух основных голкиперов рискуют добавить казанцам трудностей. Ведь «Трактор» сейчас опасен. Три победы в четырёх матчах.
Что любопытно — строго со счётом 4:2. Досталось «Сочи», московскому «Динамо» и «Куньлуню». Накануне челябинцы уступили в Екатеринбурге «Автомобилисту» (1:3), хотя выглядели симпатично. Сами испортили всё в третьем периоде, нахватав лишних удалений. Хозяева дважды отличились в большинстве и утащили два очка.
Непосредственно по качеству хоккея «мишки» в порядке. В обороне всё налажено, организация и понимание манёвра на месте. Работа Анвара Гатиятулина даёт плоды. В атаке сильно не хватает Вячеслава Кравцова. Молодой нападающий должен вернуться в ближайшие дни, но конкретных сроков тренерский штаб не назвал.
На фоне кадровых потерь «барсов» гости получают реальный шанс зацепиться за очки. Классические Х2 доступны за 2.04 — вариант как минимум любопытный. Нам больше нравится ставка «челябинцы откроют счёт» за 2.27. Шансы на проход сопоставимы, зато коэффициент заметно выше».
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