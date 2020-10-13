Латвия U21 — Россия U21: прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2021 13.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч квалификации Евро-2021 Латвия U21 — Россия U21.
Ставка: победа России и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.
«Формально россиянам надо победить худшую команду группы, хотя на деле всё не совсем так. У Латвии и Эстонии по четыре очка, однако эстонцы имеют преимущество по личным встречам и находятся в таблице выше.
Вот только чёрно-синие все очки набрали как раз с Латвией, а в остальных случаях проигрывали с разницей не менее чем в четыре мяча. Красно-бело-красные — иной случай. Они никого не отпускают просто так. Достаточно сказать, что команда до сих пор не потерпела ни одного разгромного поражения.
0:1 с Польшей, 1:1 и 2:2 с Сербией, 0:0 и 0:1 с Болгарией. С разницей более чем в один мяч проиграли только сборной России, причём на выезде (0:2). И с 28-й минуты действовали в меньшинстве: Даниэль Балодис тогда получил прямую красную карточку за фол последней надежды.
В общем, соперник не подарок. Понятно, что сборная России гораздо сильнее по уровню исполнителей. Матфей Сафонов отправился в национальную команду, но Александр Максименко тоже в полном порядке. И всё же на выезде будет особенно тяжело, ведь много латыши не пропускают.
Думается, необходимого результата россияне всё же достигнут, ведь разница в мастерстве солидная. Но до разгрома вряд ли дойдёт. Мы бы выбирали между П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90 и П1 с форой (+2) за 1.76».
- 13 октября 2020
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:07
-
07:00
- 12 октября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:37
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:31
-
07:28
-
07:00
- 11 октября 2020
-
20:45
-
20:15
-
20:00
-
19:30
-
19:25