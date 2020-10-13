Латвия U21 — Россия U21: прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2021 13.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч квалификации Евро-2021 Латвия U21 — Россия U21.

Ставка: победа России и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.

«Формально россиянам надо победить худшую команду группы, хотя на деле всё не совсем так. У Латвии и Эстонии по четыре очка, однако эстонцы имеют преимущество по личным встречам и находятся в таблице выше.



Вот только чёрно-синие все очки набрали как раз с Латвией, а в остальных случаях проигрывали с разницей не менее чем в четыре мяча. Красно-бело-красные — иной случай. Они никого не отпускают просто так. Достаточно сказать, что команда до сих пор не потерпела ни одного разгромного поражения.



0:1 с Польшей, 1:1 и 2:2 с Сербией, 0:0 и 0:1 с Болгарией. С разницей более чем в один мяч проиграли только сборной России, причём на выезде (0:2). И с 28-й минуты действовали в меньшинстве: Даниэль Балодис тогда получил прямую красную карточку за фол последней надежды.



В общем, соперник не подарок. Понятно, что сборная России гораздо сильнее по уровню исполнителей. Матфей Сафонов отправился в национальную команду, но Александр Максименко тоже в полном порядке. И всё же на выезде будет особенно тяжело, ведь много латыши не пропускают.



Думается, необходимого результата россияне всё же достигнут, ведь разница в мастерстве солидная. Но до разгрома вряд ли дойдёт. Мы бы выбирали между П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.90 и П1 с форой (+2) за 1.76».