Украина — Испания: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги наций в Киеве 13.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Украина — Испания.
Ставка: победа Испании по угловым с форой (-2.5) за 1.72.
«Из-за кадровых проблем, связанных с травмами и коронавирусом, в прошлом матче украинцы вновь выставили крайне экспериментальный состав. Немцы же приехали в боевом расположении духа, вернулись игроки мюнхенской «Баварии». В итоге хозяева уступили со счётом 1:2. Без вратаря гости забили бы никак не меньше пяти-шести. С игры ничего опасного сборная Украины не придумала, а забила лишь с пенальти на 76-й минуте.
Сборная Испании накануне выезда в Киев без потерь тоже не обошлась. Из-за повреждений расположение команды покинули защитник английского «Лидс Юнайтед» Диего Льоренте и нападающий испанского «Вильярреала» Жерар Морено. Впрочем, назвать их незаменимыми нельзя, а остальные находятся в хорошей форме.
В матче третьего тура, который тоже состоялся 10 октября, испанцы принимали сборную Швейцарии (1:0). Получилось выиграть, но надо сказать, что преимущество хозяев было не таким уж мощным. Они много владели мячом, однако подходы к воротам швейцарцев давались с трудом.
Понятно, что с Украиной, оставшейся без внушительного ряда ключевых игроков, «красная фурия» будет фаворитом. Прошлая очная встреча соперников в Испании завершилась мощной победой хозяев со счётом 4:0. Испанцы доминировали на всех участках поля, владели мячом 70% времени и быстро убили интригу. За 90 минут они нанесли 25 ударов по воротам и подали девять угловых.
Мы бы ждали примерно того же сценария и в предстоящем поединке. Сборная Испании наверняка снова приберет мяч к своим рукам, так что вполне можно проверить ставку П2 по угловым с форой (-2.5) за коэффициент 1.72. Испанцы не стесняются подавать угловые, в среднем за игру они успевают разыгрывать семь корнеров.
А сборная Украины, вероятно, снова будет вынуждена обороняться. Играть в контроль банально некем. Да и больно уж соперник грозный".
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