Германия — Швейцария: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча 13.10
13 октября Германия примет Швейцарию в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Германии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех Швейцарии оценён букмекерами коэффициентом 6.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.70.
Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Германия — Швейцария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Ставки на обе забьют принимаются за 1.67.
Германия — Швейцария. Прогноз: Нойер с Киммихом после победы в Киеве уберут с пути Шакири
Футболисты «Баварии» в порядке, а играть теперь предстоит дома.
- 13 октября 2020
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:07
-
07:00
- 12 октября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:37
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
Партнерский контент