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Германия — Швейцария: прямая трансляция матча 13 октября, какой канал, прогнозы и ставки

Германия — Швейцария: прямая трансляция матча 13 октября, какой канал, прогнозы и ставки
Ставки / Прогнозы 0

13 октября Германия примет Швейцарию в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА. Начало игры — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Германии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех Швейцарии оценён букмекерами коэффициентом 6.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.70.

Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Германия — Швейцария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Ставки на обе забьют принимаются за 1.67.

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