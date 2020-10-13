Эксперты назвали фаворита НБА в сезоне-2020/2021

На днях завершился сезон НБА-2019/2020. Чемпионами стали баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс», в финале Леброн Джеймс и компания обыграли «Майами Хит». Букмекеры принимают ставки на победителя следующего сезона, который должен стартовать 1 декабря.
По оценке аналитиков, «Лейкерс» — фавориты, поставить на их второй титул кряду можно с коэффициентом 3.50.
Главным оппонентом «Лейкерс» эксперты видят другой клуб из Лос-Анджелеса – «Клипперс». Поставить на чемпионство «парусников» можно с коэффициентом 5.50. Третий претендент – «Милуоки Бакс». Коэффициент на эту команду – 6.50.
Кроме того, в числе команд с самыми высокими шансами «Голден Стэйт» (коэффициент 8.00), «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс» (по 13.00), «Майами» (14.00), «Денвер» (16.00), «Торонто» и «Даллас» (по 21.00).
- 13 октября 2020
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:07
-
07:00
- 12 октября 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:37
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:31
-
07:28