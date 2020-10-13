Эксперты назвали фаворита НБА в сезоне-2020/2021

На днях завершился сезон НБА-2019/2020. Чемпионами стали баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс», в финале Леброн Джеймс и компания обыграли «Майами Хит». Букмекеры принимают ставки на победителя следующего сезона, который должен стартовать 1 декабря.



По оценке аналитиков, «Лейкерс» — фавориты, поставить на их второй титул кряду можно с коэффициентом 3.50.



Главным оппонентом «Лейкерс» эксперты видят другой клуб из Лос-Анджелеса – «Клипперс». Поставить на чемпионство «парусников» можно с коэффициентом 5.50. Третий претендент – «Милуоки Бакс». Коэффициент на эту команду – 6.50.



Кроме того, в числе команд с самыми высокими шансами «Голден Стэйт» (коэффициент 8.00), «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс» (по 13.00), «Майами» (14.00), «Денвер» (16.00), «Торонто» и «Даллас» (по 21.00).

Леброн и «Лейкерс» — новая династия НБА? Букмекеры согласны Сезон только завершился – а букмекеры уже принимают ставки на новый.