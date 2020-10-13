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Германия — Швейцария: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги наций

Германия — Швейцария: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги наций
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Германия — Швейцария в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.

Ставка: ТБ 3 гола за 2.03.

«Германия наконец-то одержала первую победу в Лиге Наций. Не без проблем над сборной Украины. Один гол немцы все же пропустили, но победа была одержана.

Со швейцарцами Германия уже играла, но как-то через губу, могла и проиграть. Думаю, что к этому матчу сборная Германии подойдет с чуть большей долей ответственности. В общем, есть ощущение, что в этом матче они должны победить, но вряд ли можно найти хороший коэффициент на победу немцев.

Мне кажется, что матч будет результативным, потому что Германия низы играет редко в силу того, что сама играет от атаки, но и из-за проблем в обороне регулярно пропускает.

Мне кажется, что здесь можно подстраховаться и взять тотал больше 3 за коэффициент больше двойки. Хороший коэффициент, с некоторым риском, но и с некоторой страховкой», — сказал Дементьев.

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