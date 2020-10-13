Кубок России по фигурному катанию—2020 в Москве: расписание, где смотреть онлайн, прогнозы

С 10 по 13 октября в Москве проходит второй этап Кубка России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира. В прямом эфире соревнования покажет сайт Первого канала.



Кубок России по фигурному катанию. 2-й этап. Москва



13 октября, вторник



13:00. Юноши. Произвольная программа.

16:00. Девушки. Произвольная программа.

19:00. Танцы на льду, юниоры. Произвольный танец.