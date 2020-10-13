«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и «Трактор».



Ставка: «Трактор» забросит минимум 3 шайбы за 2.66.



«Ак Барс» в последних матчах не отличается стабильностью. Пять поражений в шести последних играх. Это же с ума сойти! Совсем не похоже на команду, которую считают одним из фаворитов Восточной конференции.



Причём у Казани нет большого списка травмированных. Да, кто-то изолирован по известной причине, но в целом состав боевой. Главный тренер Дмитрий Квартальнов ломает голову, что происходит с его коллективом.



«Трактор» же недавно выдал серию из трёх побед. Челябинцы победили в Сочи (4:2), эффектно дожали «Динамо» в Москве (4:2), справились на своей площадке с «Куньлунем» (4:2). Три раза был одинаковый счёт, пока «Трактор» не съездил в Екатеринбург (1:3). Да, ещё ожидается, что Виталий Кравцов может вернуться в состав «Трактора» на выезде. Может быть, это случится уже в Казани.



В этом матче я бы взял кэф 2.66 на то, что «Трактор» в основное время пробьёт тотал 2.5 шайбы. Команда неплохо забрасывает в последнее время, ударно играет в гостях. А если ещё Кравцов вернётся в строй, поможет команде бросковой активностью, то вообще всё будет хорошо», — сказал Лысенков.

«Ак Барс» — «Трактор». Прогноз: Калинин, Авцин и Бывальцев нагрузят 18-летнего Ахтямова Казанцы остались без двух вратарей, в Нижнекамске дебютировал Артур Ахтямов.