Германия — Швейцария: ставка Александра Мостового на матч Лиги наций

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Швейцария.
Ставка: победа Германии в 1-2 мяча за 2.09.
«После мощной игры в квалификации на Евро-2020, где сборная Германии выиграла 7 из 8 матчей и не оставила шансов своим противникам, команда сбавила обороты. Впрочем, это и не удивительно, ведь идет строительство новой, молодой команды на дальнюю перспективу.
Две мировые в матчах с Испанией и сегодняшним противником на старте и не очень убедительная победа над обескровленной сборной Украины вряд ли вселяет оптимизм в сердца поклонников.
Швейцария традиционно имеет мощный состав, под знамена которого собраны лучшие футболисты страны, но последнюю победу команда одержала18 ноября прошлого года над Гибралтаром, после чего имеет в пассиве три поражения в четырех матчах.
Немцы меня не впечатляют в последних играх, к тому же у Йоахима Лёва нет постоянного состава, что связано с поиском новых исполнителей и тактических схем. Предполагаю, что немецкая дружина выиграет, но успех будет минимальным», — сказал Мостовой.
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