«Ак Барс» — «Трактор»: прогноз Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на игру КХЛ «Ак Барс» — «Трактор».



Ставка: победа «Ак Барса» за 1.93.



«В этом противостоянии «Ак Барс», конечно, явный фаворит. Он сейчас показывает качественную игру, тем более ему предстоит домашний матч после двух нелёгких гостевых. Команда сыграла два раза вничью в основное время: сначала с «Витязем», потом с «Нефтехимиком». На своём льду казанцы почти всегда играют хорошо, и дома они наверняка обыграют «Трактор».



В прошлых своих матчах «Ак Барс» не досчитался очков, поэтому для него это будет дополнительной мотивацией, чтобы выиграть на своём льду в основное время.



Разгромной победы здесь ждать не приходится, будет упорный поединок. «Трактор» сейчас неплох и стабильно набирает очки, неожиданно обыграв московское «Динамо» в гостях. Челябинцы, безусловно, окажут сопротивление, но всё-таки Казань выиграет в основное время», — сказал Вуйтек.

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