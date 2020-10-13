Германия — Швейцария: прогноз Дмитрия Симонова на встречу Лиги наций

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч Германия — Швейцария в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций.
Ставка: Германия забьёт первой и выиграет за 1.55.
«Швейцарцы хороши в домашних играх, где не уступают даже грандам европейского футбола (Бельгии, Португалии, Ирландии, Германии), и неудачливы на выезде. Германия, наконец-то снявшая проклятье Лиги наций в матче с Украиной (2:1), должна побеждать аутсайдера группы, с которым в гостях сыграла вничью 1:1.
Напомню также, что немцы очень часто открывают счёт первыми (9 из 10 последних матчей) и выигрывают первый тайм (5 из 6). Оснований для тренда не продолжиться не вижу. Швейцарцы пропустили в первом тайме в четырёх последних матчах (причём забавно, что дважды это происходило на 14-й минуте).
Кроме того немцы традиционно получают мало карточек. Последняя их игра, где был ТБ 4.5 ЖК, случилась очень-очень давно. Швейцария идёт в том же тренде: ТМ 4.5 ЖК в 5 из 6 последних матчей», — сказал Симонов.
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