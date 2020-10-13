«Ак Барс» — «Трактор»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Трактор».



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 2.50.



«У соперников по отчётному матчу настолько противоположные задачи, что им вообще трудно понять друг друга. «Ак Барс» пытается отбить у «Автомобилиста» первое место в дивизионе, а вместе с ним место на самом верху Восточной конференции вместе со всеми «коврижками» и «вкусняшками», которое оно предоставляет в плей-офф. У «Трактора» нынче главная задача — не свалиться в ту самую «могучую кучку», которая будет на троих делить последнее место в зоне плей-офф, и хорошо, если только на троих. Может ведь и на четверых, если «Сибирь» засбоит. Может и на пятерых, если «Амур» и дальше будет набирать в среднем хотя бы очко за матч.



То есть с этой стороны победа в отчётном матче нужна как одним, так и другим. Но соперники представляют разные не только весовые категории, но и звёздные системы в целом. «Ак Барс» в принципе может на равных сыграть с «Трактором» и своей вэхаэловской командой, если грамотно её мотивирует. «Трактору» надо надеяться на чудо и на то, что игроки Квартальнова выйдут на домашний лед, что называется, «голым задом ёжиков давить». А этого исключать нельзя, но и закладываться на это тоже ни в коем случае не следует. Не то сейчас положение у казанцев, чтобы почивать на лаврах.



Итак, логика подсказывает: «Трактору» в столице солнечного Татарстана ловить нечего от слова «вообще». «Ак Барс» переедет его асфальтоукладчиком, без особых проблем и душевных терзаний. Много шайб заброшено не будет, вполне можно ожидать весьма низовой матч. Но, скажем, счёт 2:0 хозяев удовлетворит «по самую плешь», — сказал Лебедев.

«Ак Барс» — «Трактор». Прогноз: Калинин, Авцин и Бывальцев нагрузят 18-летнего Ахтямова Казанцы остались без двух вратарей, в Нижнекамске дебютировал Артур Ахтямов.