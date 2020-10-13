«Ак Барс» – «Трактор»: прогноз Федора Канарейкина на матч КХЛ в Казани

Известный тренер Федор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Трактор».
Ставка: победа «Трактора» в матче за 2.62.
«Ак Барс» без тренерского штаба, конечно, это не есть хорошо. Команда теряет очки практически в каждом матче. В одном из предыдущих прогнозов я говорил, что «Ак Барс» играет очень не ровно. Был серийный спад — несколько поражений подряд. В чем причина? В этом пусть разбирается тренерский штаб.
«Трактор», наоборот, провёл хороший матч в Екатеринбурге и, хотя и уступил, но оставил, в общем-то, приятное впечатление. Команда хорошо двигалась, взаимодействовала, но, к сожалению, в концовке проиграли из-за дисциплины легионеров, которые совершенно неоправданно удалялись.
Концовка оказалась смазанной и не позволила команде уйти от поражения. Думаю, что предстоящая игра должна принести челябинцам очки», — сказал Канарейкин.
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