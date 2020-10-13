Украина — Испания: прогноз Максима Калиниченко на игру Лиги наций

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций Украина — Испания.
Ставка: обе забьют за 1.81.
«В 4-м туре квалификации к Лиге наций сборная Украины примет Испанию. Матч пройдёт в Киеве и станет последним в этой паузе на матчи сборных.
Заканчиваются мучения украинцев. У них есть большие проблемы с составом из-за заражения коронавирусом. После двух тяжёлых матчей им предстоит сыграть третий, не менее сложный. В группе Украина идёт на третьей строчке с тремя очками. От Германии она отстаёт на два балла, а от Испании – на четыре.
В двух предыдущих встречах команда Андрея Шевченко потерпела поражения. Однако это были два совсем разных матча, по крайне мере, по счету. После разгромного проигрыша от Франции со счётом 1:7, была игра с Германией – 1:2.
Стоит отметить, что с немцами Украина действовала уже более уверенно. По сути, счёт мог бы быть и ничейным. Второй гол привёз в свои ворота голкипер Бущан. Но он же и не дал Германии забить минимум пять мячей. Так что у Испании могут быть проблемы с реализацией. Устоять перед нынешней сборной Германии сможет не любая сборная.
Похожая в своей неочевидности ситуация и у Испании. Вроде бы команда не проигрывает уже очень давно, также является одной из сильнейших в Европе, лидирует в группе. Однако с уверенностью сказать, что испанцы могут обыграть любого соперника, не получается.
В последних матчах «красная фурия» не выглядела столь уверенно. Блеклая ничья с Португалией, затем скромная победа над Швейцарией. Нынешний состав испанцев играет прагматично, не бежит сломя голову вперёд. Но таких же отработанных схем, как у Германии, или задора в нападении, как у Франции, у неё нет.
Таким образом, я считаю, что у Украины есть шанс в этой игре. Испанцы сейчас также сильно устали. Игроки из топ-чемпионатов и так играют без передышки, а тут ещё третий за неделю матч в сборной.
Украинцы же в игре с Германией доказали, что могут противостоять даже такой отточенной атаке. Матч с испанцами они, скорее всего, проведут так же, но уже с упором на контратаки и владение мячом. Разгрома, как от Франции, ждать точно не стоит.
Но точный результат я тут прогнозировать не стану. Конечно, в душе надеюсь на успех Украины. Но поставить предлагаю на голы. А именно – обе команды забьют в этом матче. Количество мячей тоже сложно предполагать. Может быть, соперники устроят перестрелку, а может, обойдутся парой голов», — сказал Калиниченко.
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