Украина — Испания: прогноз Максима Калиниченко на игру Лиги наций

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций Украина — Испания.



Ставка: обе забьют за 1.81.



«В 4-м туре квалификации к Лиге наций сборная Украины примет Испанию. Матч пройдёт в Киеве и станет последним в этой паузе на матчи сборных.



Заканчиваются мучения украинцев. У них есть большие проблемы с составом из-за заражения коронавирусом. После двух тяжёлых матчей им предстоит сыграть третий, не менее сложный. В группе Украина идёт на третьей строчке с тремя очками. От Германии она отстаёт на два балла, а от Испании – на четыре.



В двух предыдущих встречах команда Андрея Шевченко потерпела поражения. Однако это были два совсем разных матча, по крайне мере, по счету. После разгромного проигрыша от Франции со счётом 1:7, была игра с Германией – 1:2.



Стоит отметить, что с немцами Украина действовала уже более уверенно. По сути, счёт мог бы быть и ничейным. Второй гол привёз в свои ворота голкипер Бущан. Но он же и не дал Германии забить минимум пять мячей. Так что у Испании могут быть проблемы с реализацией. Устоять перед нынешней сборной Германии сможет не любая сборная.



Похожая в своей неочевидности ситуация и у Испании. Вроде бы команда не проигрывает уже очень давно, также является одной из сильнейших в Европе, лидирует в группе. Однако с уверенностью сказать, что испанцы могут обыграть любого соперника, не получается.



В последних матчах «красная фурия» не выглядела столь уверенно. Блеклая ничья с Португалией, затем скромная победа над Швейцарией. Нынешний состав испанцев играет прагматично, не бежит сломя голову вперёд. Но таких же отработанных схем, как у Германии, или задора в нападении, как у Франции, у неё нет.



Таким образом, я считаю, что у Украины есть шанс в этой игре. Испанцы сейчас также сильно устали. Игроки из топ-чемпионатов и так играют без передышки, а тут ещё третий за неделю матч в сборной.



Украинцы же в игре с Германией доказали, что могут противостоять даже такой отточенной атаке. Матч с испанцами они, скорее всего, проведут так же, но уже с упором на контратаки и владение мячом. Разгрома, как от Франции, ждать точно не стоит.



Но точный результат я тут прогнозировать не стану. Конечно, в душе надеюсь на успех Украины. Но поставить предлагаю на голы. А именно – обе команды забьют в этом матче. Количество мячей тоже сложно предполагать. Может быть, соперники устроят перестрелку, а может, обойдутся парой голов», — сказал Калиниченко.

Украина — Испания. Прогноз: 90 минут боли для Андрея Шевченко. Фати и Рамос слишком хороши Украинская сборная проиграла четыре последних матча испанцам с общим счётом 0:10.