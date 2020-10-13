Ставка на Надаля в финале «Ролан Гаррос» принесла клиенту букмекера 2,8 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на финальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису. Он сделал ставку на то, что испанец Рафаэль Надаль победит серба Новака Джоковича. Коэффициент этого исхода букмекер оценил в 1.65. Игрок поставил 1.7 млн рублей на победу испанца.



В ходе всей встречи преимущество Надаля не вызывало сомнений. В первом сете он вообще не отдал Джоковичу ни одного гейма. Во второй партии испанец победил со счётом 6:2. Самым упорным получился третий сет, но и он завершился в пользу Надаля — 7:5. Эта победа стала 13-й для Надаля на «Ролан Гаррос», а также 20-й на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он догнал Роджера Федерера.



Таким образом, ставка клиента «Фонбет» оказалась успешной. На выплату он получил 2 805 000 рублей.