Украина – Испания: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций в Киеве

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Украина – Испания в рамках 4-го тура Лиги наций.



Ставка: победа Испании и меньше 5 мячей в матче за 1.75.



«4-й тур Лиги наций, 4-я группа. Испания отправляется в гости к Украине. Украинцы, конечно, постараются взять реванш за поражение месячной давности в Мадриде (0:4). Но сделать это будет очень тяжело. Сложная кадровая ситуация, мы все знаем о больных ковидом в составе сборной Украины. Конечно, украинцы попали в группу, где им непросто конкурировать с соперниками. Проиграли на днях Германии 1:2. Голкипер Бущан, хоть и допустил результативную ошибку, когда забивал Горетцка, вытащил несколько мёртвых мячей. Могли и крупнее проиграть украинцы.



Испанцы понимают, что впереди у них решающий матч с Германией. Поэтому сейчас нельзя терять очки. Испанцы, может быть, малой кровью, но обыграют Украину, какой бы состав ни выставили.



Я бы взял победу Испании через тотал меньше 4.5 мяча за 1.75. Возможно, это будет победа, как со сборной Швейцарии на днях. Возможно, даже через тотал меньше 3.5 мяча можно сыграть. Коэффициент выше двойки», — сказал Генич.

Украина — Испания. Прогноз: 90 минут боли для Андрея Шевченко. Фати и Рамос слишком хороши Украинская сборная проиграла четыре последних матча испанцам с общим счётом 0:10.