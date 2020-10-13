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«Фонбет» разыскивает профессионального болельщика. Это работа мечты!

«Фонбет» разыскивает профессионального болельщика. Это работа мечты!
Ставки / Прогнозы 0

Ходить на футбол и получать за это деньги. Работа мечты нашлась! Букмекерская компания «Фонбет» ищет счастливчика, который будет получать деньги, занимаясь любимыми делами – посещая футбольные матчи и пиля «сториз».

Спонсор сборной России по футболу — букмекерская компания «Фонбет» — разыскивает человека, который не вылезает из Instagram, VK, Facebook, Tik Tok и других соцсетей, отличает Глушакова и Глушенкова и Жиркова от Жирова, знает, на каком стадионе играет «Спартак» и в чем разница между «ВЭБ Ареной» и «ВТБ Ареной», понимает, что гол из офсайда непременно будет отменен с помощью VAR и никогда не перепутает, кто носит «усы надежды».

От вас нужно будет ходить на матчи РПЛ, Кубка России и игры сборной, следить за развитием событий, публиковать посты и истории в соцсетях. А вот скучать в офисе и ссориться с начальником не придётся.

«Фонбет» предлагает VIP-билеты на футбольные матчи, заработную плату 10 000 рублей за каждый матч, компенсацию расходов на проезд, а также ДМС и ускоренные курсы иностранных языков. Откликнись на вакансию и получи работу мечты!

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