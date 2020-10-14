Россия — Венгрия: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча
14 октября состоится матч четвёртого тура Лиги наций УЕФА Россия — Венгрия. Начало — в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех Венгрии оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.
Букмекеры считают, что матч Лиги наций Россия — Венгрия 14 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90.
Поставить на обе забьют можно за 2.06. На гол в первые 15 минут дают 3.50. Удаление идёт за 4.55, а пенальти — за 2.55.
Гол Артёма Дзюбы оценён в 2.10, гол Антона Миранчука — в 3.30.
Россия — Венгрия. Прогноз: команда Черчесова встанет после перерыва. Всё зависит от Шунина
Венгры отлично готовы физически, а россияне стабильно проседают после часа игры
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