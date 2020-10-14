Украина — Испания: результат матча 13.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Украины принимала национальную команду Испании. Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась победой украинской команды со счётом 1:0.



На 76-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков. Результативную передачу в этом эпизоде отдал украинский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко.

Букмекеры не ожидали победы хозяев. Ставки на Украину принимались за 8.10, с 1000 рублей можно было выиграть 8100. Успех Испании шёл за 1.43, ничья — за 5.55.

На тотал меньше 2.5 гола давали 2.57, а на гол хозяев — 1.61. Поставить на то, что Испания не забьёт, предлагали за 15.0.