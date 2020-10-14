Россия — Венгрия: прогноз на матч Лиги наций УЕФА в Москве 14.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги наций Россия — Венгрия.

Ставка: Венгрия не проиграет во втором тайме за 1.81.

«Пожалуй, по уровню исполнителей сборная России имеет преимущество, но совсем небольшое. Плюс своё поле, что всегда приятно. Дальше начинаются вопросы. Ситуация с центром обороны лучше не станет: Кудряшов порадовал даже на непрофильной позиции, в паре с ним, похоже, снова выйдет Семёнов. Если фланги будут недорабатывать, жди беды.



И второе. Венгры хорошо готовы физически: довольно уверенно держались в Белграде, да и битву в Будапеште забывать нельзя. Там хозяева резко добавили после 60-й минуты, отыграли два мяча и при доле везения могли спастись. А вот у россиян на фоне минимальной ротации и довольно возрастного состава трудности со свежестью проявляются исправно.



В принципе, Х2 за 2.42 имеет право на жизнь, хотя нам больше нравится Х2 во втором тайме за 1.81. До перерыва подопечные Станислава Черчесова наверняка будут иметь преимущество, а вот дальше станет тяжелее. Усиливать игру особенно некем, а наевшиеся лидеры не могут выдержать 90 минут.



Ставка посмелее — лобовая ничья за 4.10. Тут всё проще: этот результат устроит обе стороны. Сербия и Турция останутся позади, россияне сохранят чистое первое место на фоне кадровых проблем и усталости. А венгры получат надежду исправить ситуацию в ноябре, когда оба поединка проведут на своём поле. Если к середине второго тайма счёт будет равным, вряд ли команды станут рисковать и раскрываться».