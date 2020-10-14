«Спартак» — «Барыс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 14 октября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Барыс».
Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 1.84.
«Красно-белые накануне закрыли серию из трёх поражений. Впрочем, гордиться особо нечем: в родных стенах разделали «Куньлунь» со счётом 6:4. Подопечные Алексея Ковалёв — худший клуб КХЛ с одной победой в 14 матчах. Да и та техническая. Первую половину провели здорово, дальше расслабились.
«Барыс» заслуживает самых тёплых слов. Двухнедельный карантин остался позади. Видно, что физическая готовность далека от оптимальной: ноги не бегут, движения не хватает. Лидеры постепенно набирают форму через игры, но это не самый быстрый процесс. Тем не менее удаётся исправно набирать очки. Прежде всего — за счёт характера.
Накануне подопечные Юрия Михайлиса выиграли в Уфе. Пропустили в дебюте второго периода, потом остались в меньшинстве на пять минут (Никите Михайлису выписали «5+20» за удар клюшкой по ногам Хартикайнену). Выстояли — и получили второй гол спустя шесть секунд после возвращения пятого полевого.
После такого сложно было не поплыть. Гости смогли. Отыгрались в третьем периоде, а овертайме быстро реализовали удаление (3:2 ОТ). Победа позволила выйти на чистое девятое место в Восточной конференции, причём конкуренты провели гораздо больше матчей. То есть ситуация довольно комфортная.
Вопрос в другом. «Барыс» проведёт третий поединок за пять суток, тогда как «Спартак» перед «Куньлунем» отдыхал 3,5 дня. Плюс фактор чужого льда, всё это на фоне проблем с физической готовностью. Как ни крути, а шансы красно-белых тут смотрятся выше. Благо что соперник для них довольно удобный: три победы в четырёх предыдущих встречах в родных стенах.
Проверять П1 за 2.34 не рискнём, благодаря характеру гости способны зацепиться за очки. А вот П1 с нулевой форой за 1.84 смотрится здорово. Комбинированная ставка — 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.86. У подопечных Олега Знарка проблемы в обороне, а «Барыс» стабильно забивает и пропускает минимум по два раза».
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