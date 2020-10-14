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Латвия U21 — Россия U21: результат матча 13.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Латвия U21 — Россия U21: результат матча 13.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
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В матче предварительного турнира чемпионата Европы–2021 среди команд U21 сборная Латвии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Сконто» в Риге и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 28-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной России Константин Кучаев. Во втором тайме, на 51-й минуте, защитник Роман Евгеньев упрочил преимущество гостей в счёте. Через 3 минуты хавбек сборной России Даниил Лесовой довёл счёт до разгромного. В концовке встречи забил полузащитник российской команды Александр Ломовицкий. В компенсированное время единственный гол сборной Латвии забил хавбек Кристерс Лусиньш.

Таким образом, сборная России набрала 23 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы 5, что гарантирует ей выход в финальную стадию чемпионата Европы.

Эксперты не сомневались в победе России, ставки на этот исход принимались за 1.22. С 1000 рублей можно было выиграть 1220 рублей. На ничью давали 4.90, на Латвию — 13.50.

Тотал больше 3.5 мяча шёл за 2.20, обе забьют — за 2.55.

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