Россия — Венгрия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Россия — Венгрия в рамках группового раунда Лиги наций.



Ставка: Россия забьет в 1-м тайме за 1.79.



«Есть определенная закономерность в игре российской сборной. Первый тайм мы выдаем хороший, мы забиваем, мы ведем игру. Если не брать матч со Швецией, мы там не забили в первом тайме, но игру контролировали и смотрелись весьма недурно. Просто подвела реализация.



С Венгрией, когда месяц назад играли, смотрелись хорошо. Здесь со Швецией в товарищеском матче, и вот недавно с Турцией был очень такой четкий и сбалансированный футбол. Мы закономерно повели в счете. Но вот что происходит во вторых таймах — с Венгрией мы провалились, со Швецией они игру перевернули, и турки, как я уже сказал, нас повозили. Это хороший сигнал для Черчесова. Это не просто какие-то совпадения и случайности, это уже намек на то, что нужно вносить какие-то корректировки не только в состав, но и в ментальное состояние российской сборной.



Это важнейшая игра с точки зрения распределения мест в турнирной таблице. Мы — первые с семью очками. У Венгрии шесть очков. Они, кстати, одержали две гостевые победы в Сербии и Турции. Соответственно, у Сербии одно очко, а у Турции — два. Получается, что если мы выигрываем, то гарантируем себе первое место. Хочешь или не хочешь, но матч домашний и настрой должен быть соответствующий. Понятно, что тяжело, игры идут одна за другой. Восстановление, а не просто какой-то тренировочный момент.



Понятно, что есть и кадровые проблемы. Это отсутствие Миранчука, Джикии, Головина, Фернандеса. Это все удар для российской команды. Но в соперниках сборная Венгрии. Как бы мы ни превозносили оппонентов, но в Будапеште мы с ними справились. Почему бы не справиться с ними и дома.



Первые таймы мы проводим хорошо, поэтому мой прогноз на матч Россия — Венгрия, в котором будет опять агрессивная игра, опять будет прессинг, ставка на давление — сборная России забьет в первом тайме. Можно пойти и дальше. Тут уже выбор за вами, а именно — победа России за коэффициент 2.21.



Да, сборная Венгрии — это непростая команда. С ней надо действовать аккуратней, но у каждой венгерской победы есть свои обоснования. Турки тогда не подготовились. Сербы 120 минут отыграли с Норвегией и все эмоции оставили в важной игре Лиге нации еще предыдущего созыва. Венгры этим воспользовались. Сейчас для нас будет стратегически важный матч, поэтому ставка на первый тайм будет сделана», — сказал Генич.

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