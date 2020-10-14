«Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» — «Авангард».
Ставка: победа «Металлурга» минимум в 2 шайбы за 3.80.
«Магнитка», конечно, дала стране угля, прервав серию чемпиона и лидера. «Авангард» не менее уверенно сыграл в Сочи. Поскольку в свое время мне пришлось работать на двух сериях плей-офф между этими соперниками подряд, причем первая закончилась буллитным чемпионством омичей, то хочется очень много рассказать о тех временах. Тем более есть о чем рассказывать. Особенно из того, что тогда по целому ряду причин рассказывать было нельзя, а сейчас – пожалуйста. И если Кубок Гагарина вновь сведет эти замечательные команды – поверьте, вы узнаете на этих страницах много нового и интересного про обоих соперников.
Но сейчас речь у нас немного о другом. О достаточно рядовом матче регулярного чемпионата. И вопрос тут, пожалуй, лишь один: сколько сил осталось у магнитогорцев после лихой перестрелки с ЦСКА, с десятком заброшенных шайб и веселых сюжетов. Конечно, можно сказать, что недостаток силенок наверняка будет компенсирован моральным подъемом команды после победы над действующим чемпионом. Но такой душевный взлет работает максимум два периода, а обычно и вовсе меньше. А уж «Авангард» за два периода постарается выпить у «Магнитки» кровушки побольше, в идеале даже всю.
Опять-таки статистика личных встреч явно благоволит гостям. Команды в текущем сезоне провели уже два «междусобойчика», и в обоих «Магнитка» была не просто бита, а бита «всухую». То есть пока ни одной шайбы уральцы «ястребам» забросить не смогли, хотя сами пропустили от них шесть. Как полагаете, тенденция устоит?
Я на это не надеюсь. Слишком много складывается в пользу «Магнитки». Именно это «много» и позволяет мне спрогнозировать тяжелую, но достаточно уверенную победу разыгравшихся уральцев. Конечно же, в основное время и с преимуществом минимум в две шайбы. Месть – серьезная штука», — сказал Лебедев.
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