Россия – Венгрия: прогноз Кирилла Дементьева на игру Лиги наций

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Россия — Венгрия в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.
Ставка: победа России в 1-м тайме и в матче за 2.46.
«Сборная России не очень удачно провела матчи против Швеции и Турции. Однако, мне кажется, Венгрия – наиболее удобный соперник для команды Черчесова. Собственно, это и показал первый матч. Прямо сейчас российская команда банально имеет преимущество в классе и организации игры. Думаю, в ответной встрече у России также хорошие шансы на победу.
Вряд ли матч получится зрелищным и ярким, но превосходство команды Черчесова у меня не вызывает сомнений. Я предлагаю довольно интересную ставку – П1/П1. Это значит, что сборная России добьется преимущества в первом тайме и удержит его во втором. Но игра с Турцией показала, что физически российская команда может подсесть после перерыва. Вопреки этому мнению, думаю, голевого запаса первого тайма с венграми должно хватить», — сказал Дементьев.
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