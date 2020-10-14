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«Йокерит» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

«Йокерит» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Йокерит» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 3.20.

«Финские товарищи, безусловно, попали как кур в ощип. Потому что в последний раз ЦСКА проигрывал два матча кряду аж в ноябре прошлого года. Тогда он проиграл даже не два, а целых четыре матча подряд, но с тех пор ни-ни, как говорится. Как вы сами полагаете, могут при таких раскладах финны учудить что-нибудь вроде того, что в понедельник сотворила «Магнитка»? Вот и я думаю, что нет.

Причём статистика личных встреч относится к хозяевам достаточно лояльно. Конечно, не настолько, чтобы у финнов было превосходство над ЦСКА, нет! Там для «армейцев» всё нормально, побед у них ровно в два раза больше, чем поражений, но в последние пару лет «джокеры» играют с москвичами в целом ровненько, чередуя победы и поражения. Речь не идёт о плей-офф, где «Йокериту» вламывают не по-детски, но в регулярных сезонах картина выглядит для них вполне прилично.

Но это было вплоть до понедельника, пока ЦСКА не пропустил шесть шайб в Магнитогорске. Можете не сомневаться, что после того поражения все моменты разобраны, выводы сделаны, все виновные выявлены и покараны, а для остальных стальные стержни раскалены до нужной температуры и всунуты в нужные места. Поэтому финские товарищи (которые нам давно не товарищи) могут визжать и сопротивляться, но к ним приехала «непобедимая и легендарная». Которая возьмёт два очка, даже если для этого понадобится разнести «Хартвалл» вдребезги и пополам.

ЦСКА победит, в основное время и с преимуществом не менее чем в две шайбы», — сказал Лебедев.

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Красно-синие ни разу за сезон не проигрывали в двух матчах подряд.
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