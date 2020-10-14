Россия — Венгрия: беспроигрышная ставка 500 рублей на матч Лиги наций от «Фонбет»

Сегодня, 14 октября, Россия встречается с Венгрией в матче Лиги наций УЕФА. Начало — в 21:45 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышную ставку 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!



Чтобы получить беспроигрышное пари, нужно зарегистрироваться на странице акции и пройти процедуру идентификации. Сразу после этого вы получите беспроигрышную ставку — 500 рублей.



Бонус будет доступен после прохождения полной идентификации. Спешите получить беспроигрышное пари на матчи сборной России!