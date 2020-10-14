«Металлург» — «Авангард»: прогноз Фёдора Канарейкина на игру КХЛ

Известный тренер Фёдор Канарейкин дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Авангард».



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 2.01.



«Долгожданный матч между двумя сильнейшими командами Восточной конференции. Обе команды в своих последних матчах показали весьма хороший уровень хоккея: «Магнитка» сначала победила в Екатеринбурге (4:3 по буллитам), а затем дома разобралась с ЦСКА (6:4), а «Авангард» победил дома «Сибирь» (4:0), а через два дня разгромил в Сочи местную команду (7:2).



«Магнитка», кстати, имеет четырёхматчевую победную серию. При этом из-за болезни продолжает отсутствовать на тренерском мостике наставник команды Илья Воробьёв. Между прочим, именно после крупного поражения от «Авангарда» случилась первая отставка сезона и был уволен наставник сочинцев Александр Андреевский.



И «Магнитка, и «Авангард» подошли к очному противостоянию с хорошим эмоциональном зарядом. Думаю, что ещё в головах игроков «Магнитки» осталась та заноза в виде домашнего поражения от «Авангарда» (0:4). Это ещё больше будет стимулировать хозяев», — сказал Канарейкин.

«Металлург» — «Авангард». Прогноз: Чинахов, Шумаков и Покка опять разберутся с Кошечкиным Две предыдущие очные встречи завершились победами омичей с общим счётом 6:0.