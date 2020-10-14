Россия – Венгрия: ставка Георгия Черданцева на матч Лиги наций в Москве

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Россия – Венгрия.



Ставка: обе забьют за 2.07.



«Ключевой матч для России. Два последних матча в группе нужно будет играть на выезде с очень серьёзными соперниками – Турцией и Сербией. Россия хорошо начала, но теперь притормозила, и от матча с Венгрией будут зависеть турнирные перспективы сборной.



Можно было рискнуть и сыграть П1. Но Россия играет нестабильно даже на коротком отрезке, в рамках одного матча. Та же игра с Турцией показала: команда выглядела по-разному в двух таймах. Поэтому гарантировать стабильность игры в этом матче никто не может. К тому же это третий матч за короткий период. Кадровые проблемы очевидны, и нагрузка на отдельных футболистов сказывается.



Логичнее предположить, что Россия будет играть, исходя из того, что матч нельзя проиграть.



Мне видится низовая игра. Силы и у тех и у других на исходе, ну и венгры сами по себе команда не верховая. Эти 3:2, которые были в первом матче, скорее исключение. Думаю, для Венгрии ничья на выезде тоже будет хорошим результатом.



Тем не менее голы в этом матче могут быть. Хорошая ставка – «обе забьют», — сказал Черданцев.

Россия — Венгрия. Прогноз: команда Черчесова встанет после перерыва. Всё зависит от Шунина Венгры отлично готовы физически, а россияне стабильно проседают после часа игры