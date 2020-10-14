Россия – Венгрия: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги наций

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Россия – Венгрия в рамках 4-го тура Лиги наций.



Ставка: победа Венгрии с форой (+1) за 1.83.



«Очередной матч Лиги наций. Честно говоря, был немного в шоке при виде котировок. Возможно, это связано с тем, что на сборную России так активно идет прогруз. Но, на мой взгляд, явный перекос присутствует в сторону российской команды.



Прямо скажем, игра сборной России в последних двух матчах меня ни в чем не убедила. И Венгрия мне видится соперником достаточно неприятным, который может доставить проблемы, особенно учитывая тот момент, что Россия все время пропускает, давно уже не играет на ноль. Не знаю, за счет чего Россия может кардинально улучшить свою игру. Но просто исходя из коэффициентов, вариант на ставку «Венгрия с форой (+1)» и коэффициентом 1.83 — это просто великолепно. Чего я точно не жду, так это разгрома Венгрии», — сказал Андронов.

Россия — Венгрия. Прогноз: команда Черчесова встанет после перерыва. Всё зависит от Шунина Венгры отлично готовы физически, а россияне стабильно проседают после часа игры