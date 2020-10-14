Россия – Венгрия: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций 14 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия – Венгрия в рамках 4-го тура Лиги наций.



Ставка: обе забьют за 2.05.



«Разные таймы выдала сборная России в матче с Турцией. Первый очень понравился, было движение, грамотные перемещения, моменты создавали. Во втором почти всё исчезло. Сложно сказать, с чем связано. Может, сами успокоились. Но и Турция явно добавила с выходом Ундера. Виден класс у человека.



Думаю, в составе венгров нет людей уровня Ундера или Чалханоглу. Зато у венгров есть скорость, есть уверенность в себе после ярких побед. Венгрия обыграла в Лиге наций в гостях и Сербию, и Турцию, причём не пропустив. И на Евро команда может попасть. Обыграли уверенно Болгарию в гостях — 3:1. Есть там отличный парень из «Зальцбурга», который забил нам в первом матче, скоро приедет против «Локомотива» играть.



Да, обыграли Венгрию в первой встрече, но в конце на нас жутко давили. Венгры с 0:3 могли отыграться. Атака у этой сборной есть. Возьму снова «обе забьют», учитывая слабую игру в обороне сборной России. Впереди Дзюба что-то придумает», — сказал Титов.

Россия — Венгрия. Прогноз на матч Лиги наций: Шунин не спасёт, судья не станет мешать Опытный Майкл Оливер не любит раздавать карточки, а у россиян всего два «горчичника» в трёх турах.