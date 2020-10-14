Россия – Венгрия: прогноз Егора Титова на матч Лиги наций 14 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия – Венгрия в рамках 4-го тура Лиги наций.
Ставка: обе забьют за 2.05.
«Разные таймы выдала сборная России в матче с Турцией. Первый очень понравился, было движение, грамотные перемещения, моменты создавали. Во втором почти всё исчезло. Сложно сказать, с чем связано. Может, сами успокоились. Но и Турция явно добавила с выходом Ундера. Виден класс у человека.
Думаю, в составе венгров нет людей уровня Ундера или Чалханоглу. Зато у венгров есть скорость, есть уверенность в себе после ярких побед. Венгрия обыграла в Лиге наций в гостях и Сербию, и Турцию, причём не пропустив. И на Евро команда может попасть. Обыграли уверенно Болгарию в гостях — 3:1. Есть там отличный парень из «Зальцбурга», который забил нам в первом матче, скоро приедет против «Локомотива» играть.
Да, обыграли Венгрию в первой встрече, но в конце на нас жутко давили. Венгры с 0:3 могли отыграться. Атака у этой сборной есть. Возьму снова «обе забьют», учитывая слабую игру в обороне сборной России. Впереди Дзюба что-то придумает», — сказал Титов.
- 14 октября 2020
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:04
-
14:46
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
09:00
-
08:49
-
08:45
-
08:42
-
07:42
-
07:00
- 13 октября 2020
-
20:45
-
19:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00