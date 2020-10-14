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Англия – Дания: прогноз Кирилла Дементьева на встречу Лиги наций

Англия – Дания: прогноз Кирилла Дементьева на встречу Лиги наций
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Англия — Дания в рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.

Ставка: обе забьют за 1.88.

«Англия выиграла матч престижа у сборной Бельгии (2:1). Хотя в первом тайме «дьяволы» владели преимуществом, наверно, они могли добиться лучшего результата, чем 1:1. Англичане показали характер, а победный гол Маунта может открыть полузащитника со стороны ключевого игрока национальной команды.

Датчане представляются довольно неплохим коллективом. У родоначальников футбола вряд ли получится выиграть просто за счет класса. Рискну предположить, что Дания в состоянии забить на «Уэмбли». Отсюда и ставка на обоюдные голы за довольно приличный коэффициент», — сказал Дементьев.

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Для датчан это второй выезд за четыре дня, а англичане имеют дома девять побед подряд.
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