«Спартак» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Барыс».



Ставка: победа «Барыса» в основное время за 2.58.



«Слава тебе, Господи! Наконец-то это случилось, и после трех поражений «Спартаку» под ноги попался «Куньлунь», которого в нынешнем сезоне не пинает только ленивый. «Куньлунь», конечно, не показатель возвращения красно-белых из мира грез на грешную Землю, но какой-то заряд оптимизма подопечным Знарка даст непременно.



Теперь логичный вопрос: насколько этого заряда может хватить в матче с «Барысом», который за два дня до этого уморил в Уфе «Салават»? По моим приблизительным расчетам, максимум на два периода. Казахстанским товарищам сейчас необходимо «хоть тушкой, хоть чучелом», но влезать в зону плей-офф Восточной конференции – на них дома и так уже косо смотрят. Поэтому даже статистика личных встреч вряд ли сможет красно-белым помочь. А она довольно уверенно показывает не конкретно на «Спартак», а на хозяина очередного «междусобойчика», потому что хозяева выиграли семь матчей из десяти последних.



В общем, если «Спартак» собрался возрождаться, как Феникс из пепла, то делать он должен точно не на «Куньлуне», давно лежащем лицом вниз и не подающем признаков жизни. Вот на «Барысе», рвущемся в плей-офф, это сколько угодно – если казахстанцы позволят. А они не позволят.



«Барыс» победит. Скорее всего, счет будет минимальным, но вполне достаточным для того, чтобы гости взяли два очка, показав хозяевам дырку от бублика», — сказал Лебедев.

«Спартак» — «Барыс». Прогноз: Знарок, Лехтеря и Широков приблизятся к зоне плей-офф Клуб из Казахстана показывает удивительный характер, но проблемы со свежестью очевидны.