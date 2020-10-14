Россия — Венгрия: ставка Виктора Гусева на матч Лиги наций в Москве

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Россия — Венгрия.



Ставка: победа России за 1.61.



«Ситуацию вы, наверное, знаете. Мы занимаем первое место в группе с семью очками. У венгров шесть очков. Если вы вспомните самое начало турнира Лиги наций, специалисты отдавали роль фаворита Турции и говорили, что России будет довольно сложно. С Турцией, как мы увидели, действительно справиться непросто, еще предстоит матч в гостях.



Последнее место отдавали Венгрии, ведь сейчас даже Джуджака нашего знакомого нет, который был капитаном. Сейчас он не призван, хотя рекордсмен по количеству матчей. Из сильных есть только вратарь Гулачи из «Лейпцига». Он хороший вратарь, не даром он был до этого семь лет в «Ливерпуле». Ни одного матча он, правда, не провел, но «Ливерпуль» никого просто так не берет, тем более из-за границы.



Смотрите, что делает Венгрия. Они выигрывают два матча на выезде 1:0. Между этими двумя матчами, как прослоечка, встреча со сборной России на своем поле, где мы вели 3:0, как вдруг венгры забивают два и почти сравнивают счет. Сразу заговорили о силе венгров, они неспроста занимают второе место. В случае победы в Москве они выйдут в лидеры группы.



Соперник серьезный у нас. России нужно играть на победу. С самого начала турнира мы говорили, что нужно набирать очки сейчас, ведь все закончится в ноябре двумя выездными матчами: с Турцией и Сербией. Там будет непросто. Я уверен, Сербия уже оклемается к тому моменту, а Турция захочет взять реванш.



Единственное, что хочу сказать. Поколение не то у венгров — доля правды в этом есть. Потенциал многих наших игроков выше, чем потенциал футболистов нынешней венгерской сборной. Это при всех лишениях из-за коронавируса, нет Джикии и Фернандеса, хотя и можно заменить Фернандеса, но сложно будет в центре без Джикии. Я не обожествляю Джикию, мне нравится, как он играет в атаке, а в обороне свои косяки у него тоже есть.



Есть вопросы, но я думаю, что Черчесов сможет слепить игру, он на пути к этому. На нашей стороне то, что у нас выстроена серия домашних матчей. Мы сидим спокойненько дома, играем, готовимся и завершаем игрой с Венгрией. Друзья, я настроен очень оптимистично на исход этой встречи», — сказал Гусев.

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